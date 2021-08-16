Спрос на элитные загородные дома в Петербурге вырос на 69% за первую половину 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Спрос на дома премиального класса в Санкт-Петербурге и Ленобласти вырос на 69% за первую половину 2021 года. Средняя стоимость приобретенных элитных коттеджей также выросла на 21% и составила 57 млн рублей, следует из отчета международной консалтинговой компании Knight Frank, опубликованного в понедельник.

"Наибольшее увеличение продаж отмечено среди объектов класса А: рост на 69% за год, несмотря на высокий бюджет покупки, - 57 млн рублей (+21% к показателю конца 2020 года). Наибольшим спросом пользовались коттеджи, расположенные в пригородных локациях Петербурга, а именно во Всеволожском и Курортном районах", - говорится в отчете.

В более бюджетном сегменте загородной недвижимости средняя цена покупки за первую половину 2021 года составила 23 млн рублей, на 13% больше, чем в конце 2020 года. При этом спрос на собственные дома класса В вырос на 19%. Популярностью в этом сегменте пользуются коттеджи в Приозерском и Всеволожском районах Ленобласти. Из-за резкого увеличения спроса предложение элитных загородных домов сократилось на 16% в январе - июне текущего года. В более низком сегменте предложение упало всего на 3%.

Компания "Максимум Life Development" в июне также зафиксировала в своем исследовании рост стоимости земли в коттеджных поселках под Петербургом. В первые 6 месяцев 2021 года стоимость выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Среди основных факторов, влияющих на общее удорожание загородных домов, специалисты обеих компаний отмечают рост цен на строительные материалы.