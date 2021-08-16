Заявки на бесплатную догазификацию своих домов подали 7,8 тыс. жителей Тверской области

ТВЕРЬ, 16 августа. Собственники 7,8 тыс. домовладений в Тверской области подали заявки на включение в график по бесплатной догазификации, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Тверской области 7800 жителей подали заявление на включение домов в план-график догазификации индивидуальных домовладений. Планы-графики бесплатного подведения газа до границ участков в населенных пунктах, к которым по состоянию на 1 мая этого года был подведен газ, продолжают формироваться. Эти мероприятия распространяются и на садоводческие товарищества, которые находятся в границах газифицированных населенных пунктов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, предложение о бесплатной подводке газа к границам домовладений было сделано партией "Единая Россия" и поддержано президентом Владимиром Путиным после того, как губернатор Тверской области Игорь Руденя и врио замсекретаря Генерального Совета "Единой России" Дмитрий Кобылкин пообщались с жителями одной из газифицированных деревень в Тверской области. Одним из условий включения в план-график ускоренной догазификации к концу 2022 года является оформленное право собственности на земельный участок и домовладение, подать заявление можно в филиалах "Газпром газораспределение Тверь", органах местного самоуправления, на электронном портале Единого оператора газификации connectgas.ru.

По данным пресс-службы правительства Тверской области, в 2020 году власти региона подписали с ПАО "Газпром" программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, по которой построят 148 км газопроводов-отводов, более 1 400 км газовых сетей, что позволит газифицировать свыше 46 тыс. домовладений, газ впервые придет в 10 районов юго-запада и северо-востока Верхневолжья. "Реализация программы газификации - это повышение инвестиционной привлекательности региона. Газификация необходима для промышленных предприятий, сельского хозяйства. Сегодня у нас есть все возможности, чтобы как можно быстрее подключить к газу наши муниципалитеты", - цитирует пресс-служба губернатора Руденю.

В частности, в 2021 году планируется завершить газификацию поселка Жарковский, где строятся межпоселковые газопроводы и внутрипоселковые газовые сети, а в Сонковском и Старицком районах, поселке Молоково и городе Красный Холм работы должны быть закончены в 2022 году. "Всего в 2021 году строительно-монтажные и проектные работы ведутся по 26 объектам со сроками завершения в 2021-2024 годах. Планируется завершить строительство 14 объектов, часть из них уже сдана, ряд находится в высокой степени готовности", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.