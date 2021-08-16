Угольные предприятия Кузбасса будут инвестировать в несырьевую экономику региона

КЕМЕРОВО, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству Кузбасса заключить с крупными добывающими предприятиями инвестиционные соглашения о реализации проектов в несырьевой сфере для диверсификации региональной экономики. Об этом говорится в перечне поручений президента, опубликованном на официальном сайте Кремля по итогам прошедшего 7 июля совещания с членами правительства РФ.

"Правительству Кемеровской области - Кузбасса по согласованию с Минэкономразвития России в целях диверсификации экономики указанного региона заключить с угледобывающими организациями соглашения об осуществлении такими организациями инвестиций в отрасли экономики Кемеровской области - Кузбасса, не связанные с добычей угля, энергетикой, жилищно-коммунальным хозяйством и социальной сферой", - говорится в документе.

Доклад об исполнении данного поручения должен быть представлен до 15 октября 2021 года.

В Кузбассе добывается более половины российского угля и работают свыше 150 шахт, разрезов и углеобогатительных фабрик. Экономика большинства муниципалитетов региона связана с угольной промышленностью, а предприятия отрасли являются для них градообразующими. По числу моногородов на своей территории Кемеровская область является лидером среди субъектов РФ.

Привлечение инвестиций в несырьевой сектор поможет снизить зависимость экономики и бюджетной системы Кузбасса от добычи угля и выполнить еще одно поручение президента - создать к 2026 году не менее 40 тысяч новых рабочих мест в отраслях экономики, не связанных с добычей угля.