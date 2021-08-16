Президент предложил запретить людям с непогашенной судимостью возглавлять ГУПы и ГМУ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил Генпрокуратуре РФ проработать вопрос о введении ограничений для людей с непогашенной судимостью на занятие руководящих должностей в государственных унитарных предприятиях (ГУП) и государственных муниципальных учреждениях (ГМУ). Об этом говорится в утвержденном главой государства в понедельник Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы.

"Генеральной прокуратуре подготовить с участием Следственного комитета Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и до 30 января 2023 года представить предложения по установлению запрета на поступление на федеральную государственную службу и ее прохождение в отдельных федеральных государственных органах, запрета на прием на работу по трудовому договору в эти федеральные государственные органы для граждан, освобожденных от уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности с назначением судебного штрафа в соответствии со статьей 762 Уголовного кодекса Российской Федерации; по установлению ограничений, связанных с назначением на должность руководителя государственного (муниципального) унитарного предприятия или государственного (муниципального) учреждения лица, имеющего неснятую (непогашенную) судимость", - сказано в документе.

Там также содержится рекомендация Верховному суду РФ до 1 сентября 2023 года представить предложения по установлению обязанности для тех судей, которые находятся в отставке, но не желают соблюдать возложенные на них в связи с этим ограничения по прекращению их статуса судьи в отставке.

"Рекомендовать судебному департаменту при Верховном суде Российской Федерации рассмотреть вопрос о возможности разработки типового перечня должностей, при замещении которых на федеральных государственных гражданских служащих аппаратов федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, управлений судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в субъектах Российской Федерации возлагается обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", - сказано в тексте.