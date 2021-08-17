В РФ испытали новый тепловизионный модуль БПЛА для онлайн-трансляций в формате HD

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. ZALA AERO (входит в группу компаний "Калашников") разработала и испытала тепловизионный модуль нового поколения для беспилотников, который может в режиме реального времени передавать изображение в HD-формате, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Беспилотники, оснащенные таким модулем и HD-камерой, могут передавать как видимое, так и тепловизионное высокодетальное изображение. "Применение нового тепловизора позволит проводить полноценную терморазведку: измерять и в режиме реального времени передавать температуру объектов с точностью до 2°С в диапазоне от -60 до +60°С, а HD-камера обеспечит 20-кратное увеличение картинки", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в компании, видеотрансляция может быть использована для наблюдения за ходом выполнения работ и оперативного обнаружения несоответствий, в том числе при проведении поисково-спасательных мероприятий, обследовании линий электропередачи, мониторинга нефтегазовой инфраструктуры, проведения авиаучета животных.

В модуль интегрированы модуль автоматического сопровождения цели и модуль определения координат рельефа, что увеличивает эффективность авиамониторинга.

Новый тепловизионный модуль с матрицей, обладающей высокой чувствительностью и цифровой фильтрацией шумов, может быть установлен на всех беспилотных комплексах ZALA HD (таких как БВС ZALA 421-16E и ZALA 421-16E5). Его промышленную эксплуатацию планируется начать до конца года.