Соглашение по созданию завода СПГ в Якутии планируют заключить на ВЭФ

ЯКУТСК, 17 августа. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве по проекту строительства завода сжиженного природного газа (СПГ) в поселке Нижний Бестях в Якутии планируется подписать в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-служба регионального министерства экономики.

"Соглашение планируется подписать между Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Якутии, Корпорацией развития Дальнего Востока, ООО "Россойл" и ООО "СПГ". Соглашение касается проекта строительства среднетоннажного завода СПГ в поселке Нижний Бестях в Мегино-Кангаласском районе", - сказали в министерстве.

Как уточнили в ведомстве, проект предполагает строительство завода в два этапа общей мощностью 530 тыс. тонн СПГ (по 265 тыс. тонн на каждом этапе). В проекте предусмотрена производственная цепочка сжижения, хранения и транспортировки СПГ.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Особое внимание при проведении выставки в 2021 году будет уделено соблюдению противоэпидемических мер.