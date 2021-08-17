Фитнес-центры Москвы в июле не достигли 15-20% от докризисного оборота

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Столичные фитнес-центры в июле 2021 года в среднем не достигли 15-20% от оборота июля докризисного 2019 года. Данные властей города о росте показателя представляют неполную оценку рынка, сообщила во вторник ТАСС глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

Ранее в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений сообщили, что обороты фитнес-центров Москвы в июле увеличились на 17,6% по сравнению с показателями в июле 2019 года. Отмечалось, что за первое полугодие 2021 года оборот фитнес-центров в Москве достиг 5,48 млрд рублей.

"Оценка, которую дали рынку, не отражает полной картины. Если исходить из объемов рынка 2019 года, который составлял по России 167 млрд руб., Москва забирала в среднем 45-50% - это порядка 75-80 млрд в год. Коллеги из правительства оценивают рынок в полугодие в 5,48 млрд рублей, значит, в год - почти в 11 млрд рублей. Разница несоизмерима, даже с учетом того, что рынок из-за ситуации с пандемией коронавируса упал примерно на 25%", - сказала Киселева.

По оценке ключевых игроков московской фитнес-отрасли, оборот физкультурно-оздоровительных объектов "в среднем не вырос и даже не достиг порога показателей за тот же период 2019 года".

"В целом по отрасли в июле текущего года мы не достигли 15-20% от показателя оборота относительно июля 2019 года", - уточнила глава ассоциации.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии создана в августе 2017 года. В настоящее время в нее входят свыше 1 450 участников рынка. У организации 57 регионов присутствия и 31 представительство.