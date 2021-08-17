Врио губернатора Хабаровского края предложил уравнять надбавки для жителей ДФО и приезжих

ХАБАРОВСК, 17 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил уравнять надбавки для жителей Дальнего Востока и переехавших в регион специалистов. Об этом он сообщил во вторник в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"Нужно говорить не о торможении оттока, а о притоке новых тружеников, новых интеллектуалов на Дальний Восток. Нужно уравнять в правах на надбавки дальневосточные и тех, кто здесь работает и много лет живет, и тех, кто хочет сюда приехать. Получается, люди, имеющие высокую квалификацию из других регионов - из той же Москвы, из Петербурга, Поволжья, Урала, если сюда приезжают, то годами ждут дальневосточные надбавки в 30%, и они находятся в неравных условиях со специалистами, мы не ощущаем притока", - сказал Дегтярев.

Специалисты нужны Дальнему Востоку в том числе для участия в реализации новых проектов, которые запускаются с помощью разработанных для ДФО мер поддержки инвесторов. Это и территории опережающего развития, которые позволили "привлечь сотни инвесторов, сотни миллиардов рублей в нашу экономику", добавил Дегтярев. Это и свободный порт Владивосток, режим которого в Хабаровском крае распространили на тихоокеанские порты - Ванино и Советскую Гавань, сказал врио губернатора.