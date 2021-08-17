В Москве работает четверть всех самозанятых по России

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Число людей, получивших статус самозанятых, с начала года в Москве выросло до 205 тыс. человек. Всего в городе зарегистрировано четверть самозанятых по всей России, сообщается во вторник на сайте мэра столицы.

"Число самозанятых в Москве к августу 2021 года достигло 684 тыс. человек - это четверть от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога на профессиональный доход. С начала этого года этот статус в столице получили около 205 тыс. человек, при этом только в июле самозанятыми зарегистрировались 33 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что в среднем в январе-июле ежемесячный прирост самозанятых составлял 29 тыс. человек, в то время как за аналогичный период предыдущего года - 22 тыс. человек. За семь месяцев 2021 гоода самозанятые перечислили в бюджет столицы налог на сумму 2,36 млрд рублей, что в 3,4 раза выше поступлений за аналогичный период прошлого года. Ежемесячно московские самозанятые отчисляют в бюджет города в среднем порядка 350 млн рублей.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, суммарный доход, полученный самозанятыми с 2019 года, когда в Москве начал действовать специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", к 1 августа превысил 215 млрд рублей. Это 41% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России.

"Статус самозанятого позволяет налогоплательщику самостоятельно отчислять налог от деятельности в размере четырех процентов от дохода (если он получен от физического лица) или шести процентов (от юридического). Ежегодный доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей", - напоминается в материале.

В прошлом году в связи с пандемией самозанятым была оказана господдержка: им вернули уплаченный в 2019 году налог и предоставили налоговый капитал для уплаты налога в 2020-м. Также в начале этого года правительство России снизило для самозанятых ставку по льготному кредиту до 7%, еще больше увеличив привлекательность этого налогового режима, говорится в сообщении.