Власти Башкирии приняли закон о привлечении еще 2 млрд рублей бюджетных кредитов

УФА, 17 августа. /ТАСС/. Власти Башкирии приняли закон о бюджете республики, предусматривающий привлечение в 2021 году кредитов еще на 2 млрд рублей для финансирования дефицита. В июле также были взяты заемные средства от размещения государственных облигаций региона на сумму 10 млрд рублей, сообщили ТАСС во вторник в департаменте информационного сопровождения аппарата правительства республики.

"Законом Республики Башкортостан "О бюджете Республики Башкортостан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" также предусмотрено в 2021 году привлечение кредитов кредитных организаций в сумме 2 млрд рублей. Решение о привлечении коммерческих кредитов будет приниматься в четвертом квартале текущего года с учетом ситуации по исполнению бюджета республики", - говорится в сообщении.

В июле для финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан и погашения госдолга были привлечены заемные средства от размещения государственных облигаций региона на сумму 10 млрд рублей, отметили в департаменте.

По данным Минфина республики, за первое полугодие 2021 года доходы бюджета составили 99 млрд рублей, рост к аналогичному периоду 2020 года - 5 млрд, или 5%. За счет поступлений из федерального центра рост к уровню 2019 года составил более 11 млрд рублей, или 13%. При этом наблюдается снижение на 6,3% налоговых и неналоговых доходов по сравнению с первым полугодием 2019 года. Налог на прибыль организаций снизился на 5,1 млрд рублей, налогов на имущество - на 1,2 млрд, а налог на доходы физических лиц на вырос на 2,2 млрд.

В апреле депутаты регионального парламента поддержали увеличение госдолга на 7,3 млрд рублей, таким образом дефицит бюджета на 1 января 2022 года с плановых 25,3 млрд рублей вырастет до более чем 32 млрд рублей.