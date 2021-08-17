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Kyodo: Япония в 2021 финансовом году приостанавит безвизовые обмены с Россией

Решение принято из-за ситуации с распространением коронавируса, отмечает агентство

ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. Власти Японии приняли решение до конца 2021 финансового года (завершится 31 марта 2022 года) приостановить запланированные мероприятия в рамках безвизовых обменов между японскими префектурами и южной частью Курильских островов из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Соответствующие безвизовые обмены были отменены в прошлом году из-за пандемии.

Программа безвизовых обменов согласовывается сторонами на ежегодной основе, а сами поездки обычно осуществляются с мая по октябрь. Они начались с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.

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