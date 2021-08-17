Алексея Назарова назначили гендиректором видеосервиса RUTUBE

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Генеральным директором RUTUBE назначен Алексей Назаров, он вступит в должность 23 августа, сообщает пресс-служба "Газпром-медиа".

"Холдинг "Газпром-медиа" объявляет о назначении Алексея Назарова на должность генерального директора видеосервиса RUTUBE. Роман Максимов, ранее возглавлявший RUTUBE, принял решение покинуть компанию", - говорится в сообщении.

Назаров будет отвечать за стратегическое развитие и операционное управление RUTUBE, увеличение трафика и расширение аудитории сервиса. В зоне его ответственности - курирование дальнейшей модернизации стримингового видеосервиса RUTUBE, перезапуск которого холдинг "Газпром-медиа" инициировал в апреле 2021 года.

Назаров обладает более чем 20-летним опытом работы в телекоммуникационной индустрии в различных компаниях и сегментах рынка. До прихода в RUTUBE занимал должность межрегионального директора Москвы и Московской области в ведущей российской телекоммуникационной компании "ЭР-Телеком Холдинг". С 2018 по 2020 года занимал руководящие позиции в компании ПАО МГТС, дочерней организации ПАО МТС: руководил коммерческой дирекцией МГТС, занимал должность коммерческого директора МГТС, а затем - позицию коммерческого директора региона "Москва" ПАО МТС. В 2016 году пришел в компанию "ТрансТелеКом" на позицию советника президента, а с 2017 года являлся вице-президентом "ТрансТелеКом" по работе с массовым сегментом.

"Сейчас перед командой RUTUBE стоит задача - сделать современную платформу для пользователей, как среду для возможного проявления себя и самореализации, так и для монетизации. Поэтому предстоит еще много работы в части расширения контента, технического обновления и улучшения пользовательского опыта. Мы рады приветствовать Алексея в команде одного из нашего ключевого цифрового актива", - сказал глава холдинга Александр Жаров, слова которого приводит пресс-служба.