Банки нарастили кредитный портфель МСП к 1 июля до 6,8 трлн рублей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Кредитный портфель малым и средним предприятиям (МСП) вырос до 6,8 трлн руб. по состоянию на 1 июля 2021 года, что на 404 млрд руб. (6,3%) больше, чем месяцем ранее, и на 32,2% больше, чем на 1 июля прошлого года, следует из сообщения на сайте Банка России.

Регулятор отмечает, что годовые темпы роста кредитного портфеля МСП в июне стали максимальными с начала года.

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях составили 8,36% годовых по кредитам сроком до 1 года и 8,52% годовых - по долгосрочные кредитам.

Объем предоставленных кредитов субъектам МСП в июне достиг 1,06 трлн руб.,что в 1,4 раза больше, чем в мае, и в 1,7 раза выше аналогичного показателя годом ранее. Средний размер кредита в июне увеличился по сравнению с предыдущим месяцем до 6,7 млн руб. против 3,2 млн руб. в июне 2020 г.

Наибольший объем кредитов приходился на кредиты заемщикам, осуществляющим деятельность в отраслях оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (37,6%) , деятельность по операциям с недвижимым имуществом (13,7%), в обрабатывающих производствах (12,8%), строительстве (9,5%) и профессиональной, научной и технической деятельности (7,8%).

Доля просроченной задолженности в общей сумме долгов МСП перед банками продолжила снижаться и на 1 июля текущего года составила 9,4% (11,2% годом ранее). При этом она остается выше аналогичного показателя просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не являющимся субъектами МСП (6,8%).