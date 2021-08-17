Эксперты: средняя сумма микрозайма в России выросла в июле до 8,56 тыс. рублей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Средняя сумма выданных российскими микрофинансовыми организациями (МФО) займов "до зарплаты" (до 30 тыс. рублей) в июле составила 8,56 тыс. рублей, что больше на 1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,7% больше, чем в июле 2020 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"После сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с "карантинными" мероприятиями, в 2021 году сегмент микрозаймов полностью восстановился. При этом за год средний чек займа "до зарплаты" вырос не существенно, а в текущем году стабилизировался на уровне 8,4-8,6 тысяч рублей", - приводит пресс-служба слова директор по маркетингу бюро Алексея Волкова.

Наибольший средний размер микрозайма в июле среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования был зафиксирован в Москве (10,57 тыс. рублей), Белгородской области (9,67 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (9,67 тыс. рублей) Самый большой рост среднего чека микрозайма в июле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Приморский край (+4,2%), Архангельская область (+4,1%) и Татарстан (+3,9%).