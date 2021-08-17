МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Экспорт конины из России в 2021 году вырос в 33,1 раза, говядины - в 2,6 раза, свинины - на 27%. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"По данным информационной системы Россельхознадзора "Аргус", с начала 2021 года по состоянию на 8 августа из России за рубеж отправлено 351,2 тыс. тонн таких подконтрольных товаров - на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда этот показатель составлял 340,3 тыс. тонн). Значительно выросли поставки в другие страны говядины - в 2,6 раза (с 6,7 тыс. тонн до 17,4 тыс. тонн)", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, к числу основных покупателей этого вида мяса относятся Китай (11,2 тыс. тонн с 1 января по 8 августа 2021 года), Саудовская Аравия (1,17 тыс. тонн), Казахстан (1,16 тыс. тонн). Экспорт свинины также увеличился: с 62,9 тыс. тонн до 79,9 тыс. тонн (+27%). С начала года по состоянию на 8 августа главными импортерами российской свинины стали Вьетнам (40,2 тыс. тонн), Украина (18,9 тыс. тонн), Белоруссия (13,5 тыс. тонн).

"Существенно выросли отправки за рубеж конины - в 33,1 раза (с 24 тонн до 796 тонн). Конину из России с начала года закупали Казахстан (751 тонна) и Украина (45 тонн)", - сообщили в Россельхознадзоре. По данным ведомства, наблюдается также рост поставок в другие страны готовой мясной продукции. Экспорт этой категории товаров с начала 2021 года по состоянию на 8 августа составил 40,8 тыс. тонн - на 42% больше, чем за аналогичный период 2020 года (тогда этот показатель составлял 28,8 тыс. тонн).

Главные импортеры готовой мясной продукции из России - Казахстан (24,5 тыс. тонн), Украина (6,1 тыс. тонн), Азербайджан (2,8 тыс. тонн). В ведомстве отметили, что Россельхознадзор ведет непрерывную работу по открытию рынков новых стран для поставок сельскохозяйственной продукции, а также по расширению списка российских экспортеров, имеющих право на отправки подконтрольных товаров, в том числе мяса, за рубеж.

На фоне увеличения экспорта мяса и готовой мясной продукции снижается импорт определенных категорий мясных товаров. В частности, Россия стала закупать у других государств на 18% меньше говядины (снижение с 135,7 тыс. тонн до 111,9 тыс. тонн). Импорт конины уменьшился на 32% (снижение с 4,9 тыс. тонн до 3,3 тыс. тонн). Поставки на территорию РФ баранины и козлятины из-за рубежа сократились на 45% (с 909 тонн до 502 тонн).