Мишустин примет участие в заседании межправсовета ЕАЭС в Киргизии

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате в Киргизии 19-20 августа, сообщается во вторник на сайте правительства.

"Главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", - говорится в сообщении.

Основными вопросами на встрече станут функционирование внутреннего рынка, формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, транспортная тематика, перспективы создания института страховой поддержки для взаимной и внешней торговли государств - членов союза. Кроме того, будет уделено внимание глобальной климатической повестке.

"По итогам планируется подписание решений Евразийского межправительственного совета, предусматривающих дальнейшее развитие евразийской экономической интеграции", - уточняется в сообщении.

В заседании межправсовета также примут участие представители Кубы и Узбекистана, имеющих статус наблюдателей в ЕАЭС.

Повестка заседания

По материалам аппарата российского кабмина, главы правительств планируют рассмотреть актуальные вопросы интеграционной повестки дня, касающиеся функционирования внутреннего рынка союза. Особое внимание предполагается уделить выработке скоординированных подходов по сближению односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин.

Участники заседания заслушают доклад о мерах страховой поддержки взаимной и внешней торговли, а также о ходе формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС. На рассмотрение глав правительств будут представлены Основные направления и этапы реализации скоординированной транспортной политики государств - членов ЕАЭС на 2021-2023 годы.

Планируется также принятие решения о формировании рабочих групп по вопросам цифровой трансформации в союзе, по гармонизации регулирования выбросов парниковых газов и экологических платежей для стимулирования природоохранной деятельности и повышения конкурентоспособности государств - членов ЕАЭС.