Грант на создание университетских кампусов составит до 60% стоимости проекта

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бюджетный грант на создание университетского кампуса мирового уровня будет составлять до 60% от стоимости проекта. Об этом во вторник сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правительства РФ.

"Бюджетный грант на создание кампуса будет составлять до 60% от стоимости проекта. Главы субъектов сейчас в процессе и должны обеспечить привлечение частных инвестиций. Минобрнауки координирует подписание соглашений между субъектами и бизнесом по части софинансирования", - сказал Чернышенко.

По его словам, при необходимости будет использован принцип ротации из рейтингового списка заявок регионов, если кто-то не справится с поиском средств, которые были заявлены в заявках.

"Считаем важным господдержку оказывать не только на стадии строительства, но и на этапе разработки проектно-сметной документации. В основном это делается за счет региональных бюджетов. Кампусы обеспечат сохранение и развитие человеческого капитала в регионах, рост предпринимательской активности, станут драйвером развития современной городской среды", - добавил вице-премьер.

По его словам, ранее Минобрнауки России совместно с Минстроем, Минфином, Минэкономразвития и корпорацией ВЭБ.РФ рассмотрели 27 проектов кампусов мирового уровня из 22 субъектов Российской Федерации. По итогам отобраны восемь проектов, готовых к старту реализации в 2021 году. Кампусы будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге.

Также, как сообщил Чернышенко, обеспечены финансированием Томск, Москва и Новосибирск. Еще шесть проектов из 27 - Пермь, Иркутск, Самара, Владивосток, Хабаровск, Санкт-Петербург - находятся в высокой степени готовности. Итого - 14 проектов, практически готовых к реализации.

Правила отбора

Отбор проводился в соответствии с критериями, утвержденными Минобрнауки. Это, по словам Чернышенко, интеграция в городскую среду, потребность в проживании для более 2,5 тыс. человек, участие университетов региона в программе "Приоритет-2030" и софинансирование из различных источников, в том числе за счет бизнеса.

Ранее вице-премьер РФ также сообщал, что студгородки будут создаваться в населенном пункте, где проживают не менее 300 тысяч человек и уже работают четыре высших учебных заведения. При этом при создании сети кампусов в России будут учитываться лучшие мировые практики, например кампус Венского экономического университета или кампусы в Женеве и польском городе Лодзе.

В начале августа премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что правительство РФ выделит порядка 36 млрд рублей за четыре года на создание сети университетских кампусов мирового уровня. По его словам, за право создать кампусы мирового уровня будут бороться многие университеты и субъекты РФ. Уже подано уже около 30 заявок. Всего за 10 лет предстоит создать не менее 30 кампусов, где смогут разместиться свыше 150 тыс. человек.