На Украине запустили четвертый энергоблок Днестровской ГАЭС

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Четвертый энергоблок Днестровской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в Черновицкой области впервые запущен в работу. Церемония запуска транслировалась в Youtube-канале правительства Украины во вторник.

"Сегодня абсолютно неординарное событие в украинской энергетике - запуск уже 4-го гидроагрегата нашей ГАЭС. Он запущен, 324 МВт в сеть поданы, сегодня первый мегаватт пошел в сеть", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, который находится с рабочей поездкой в Черновицкой области.

Премьер подчеркнул важность этого события для Украины в контексте намерения Киева присоединиться к европейской энергосети, а также для энергетической безопасности страны.

Строительство станции началось в 1983 году еще в Украинской ССР. Монтаж первого гидроагрегата был закончен в 2009 году, второго - в 2013, третьего - в 2016. Особенностью гидроаккумулирующей электростанции является возможность маневра мощности в зависимости от нагрузки на сети, что позволяет экономить топливо на теплоэлектростанциях.

Согласно проекту, еще три гидроагрегата Днестровской ГАЭС должны быть построены к 2026 году.

При этом в соседней Молдавии к этому проекту относятся с настороженностью, так как полагают, что увеличение числа гидроагрегатов, а также их мощности, значительно уменьшит водоток реки и поставит страну в еще большую зависимость от Украины, поскольку Днестр - главный источник водоснабжения для Молдавии. В свою очередь, экологи считают, что увеличение количества энергоблоков серьезно навредит Днестру.