Минтранс рассмотрит несколько проектов строительства новой ВПП аэропорта Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 17 августа. /ТАСС/. Минтранс России рассматривает несколько проектов строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта Махачкалы, окончательное решение пока не принято. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель министра транспорта Игорь Чалик в ходе церемонии открытия нового международного терминала аэропорта.

"Да, мы рассматриваем проекты строительства новой взлетно-посадочной полосы, таким образом увеличиваем пропускную способность аэропорта, даем возможность принимать более тяжелые, вместительные воздушные суда. Сейчас рассматривается несколько вариантов. Пока трудно остановиться и озвучить один из них", - сказал Чалик, отвечая на вопрос ТАСС.

В середине апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Дагестан поручил Минтрансу, Минобороны, Минфину и Минэкономразвития представить предложения по оптимальному варианту реконструкции ВПП аэропорта Махачкалы.

Ранее о планах строительства новой ВПП сообщал экс-директор аэропорта Махачкалы Арсен Пирмагомедов. По его словам, длина новой ВПП должна составлять 3400-3600 м, предварительная стоимость строительствы с учетом необходимой инфраструктуры оценивалась в 12 млрд рублей.