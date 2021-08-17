"Алроса" может принять решение по руднику "Мир" к началу 2022 года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. "Алроса" может в конце 2021 года - начале 2022 года принять решение о восстановлении своего некогда крупнейшего рудника "Мир", который был остановлен из-за аварии в 2017 году. Об этом сообщил начальник управления по корпоративным финансам "Алросы" Сергей Тахиев в ходе онлайн-конференции инвестиционной компании БКС.

"Решение будет принято где-то в конце этого года - начале следующего года", - сказал он.

Запасы рудника в случае его восстановления дадут прирост показателю EBITDA компании на 20-25%, отметил Тахиев и добавил, что решение о восстановлении будет зависеть не только от экономической составляющей, но и от безопасности производства.

"Если есть риск повторения этой ситуации [аварии 2017 года], то мы это не делаем", - сказал топ-менеджер "Алросы.

Ранее глава "Алросы" Сергей Иванов сообщал ТАСС, что компания видит хорошие предпосылки для восстановления работы рудника "Мир", но, по его словам, "даже в случае принятия положительного решения к концу года, первую руду мы увидим только через 10 лет".

О руднике "Мир"

В 2019 году "Алроса" приняла концепцию, согласно которой решение относительно будущего рудника "Мир", с 2017 года находящегося на консервации после аварии, будет принято после доразведки глубоких горизонтов месторождения. При условии положительных результатов исследований об экономической целесообразности добычи и подтверждения возможности осуществлять строительство и добычу с обеспечением максимального уровня промышленной безопасности работы по восстановлению рудника могут быть начаты не ранее 2024 года. В таком случае добыча на руднике может возобновиться не ранее 2031-2032 годов.

Авария на руднике "Мир" в Якутии, запасы которого составляют примерно 68,6 млн карат алмазов с уровнем добычи 3,8 млн карат в год, произошла 4 августа 2017 года. В результате прорыва воды из карьера затопило шахту, в которой находился 151 человек. Восемь горняков погибли.