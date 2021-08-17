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Минфин 18 августа проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Речь идет об ОФЗ-ПД выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года и ОФЗ-ПД выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 года

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 18 августа аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков. Об этом говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года и ОФЗ-ПД выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.

Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день, говорится в сообщении министерства.

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