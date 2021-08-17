Росавиация выдала авиакомпаниям более 200 допусков на полеты в Египет

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российские авиакомпании получили более 200 допусков на регулярные полеты в Египет, следует из приказа Росавиации.

"Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов",- напомнили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Как следует из приказа, в основном это допуск на выполнение рейсов из российских регионов на египетские курорты - в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Допуски Росавиация утвердила для Azur Air, Red Wings, Nordstar, Royal Flight, iFly, "Северного ветра", "Ямала", "Азимута". Авиакомпании iFly, Red Wings, Azur air также получили допуски на регулярные полеты из Жуковского в Каир.

Ранее допуски на полёты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из регионов получили Аэрофлот", "Победа", S7, "Смартавиа", "Нордстар", "Уральские авиалинии", Azur Air, Nordwind и Royal Flight.

Об авиасообщении в Египтом

Рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой 15 раз в неделю на каждом из маршрутов - оперативный штаб по борьбе с коронавирусом накануне увеличил частоту с пяти рейсов.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, в результате чего погибли 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в этот город возобновились.

В апреле нынешнего года президенты РФ и Египта договорились о восстановлении авиасообщения между российскими городами и курортами на Красном море - Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Перед этим аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.