В Калининградской области составят список 100 креативных лидеров региона

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Список 100 креативных лидеров региона появится в Калининградской области в рамках реализуемого Федерацией креативных индустрией (ФКИ) общероссийского проекта 100 Most Creative Russians. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ФКИ.

"Фонд креативных индустрий Калининградской области "Креспектива" и Федерация креативных индустрий в рамках проекта Anklav.100 Most Creative Russians проводят исследование, которое позволит выявить креативных лидеров Калининградской области. Результатами исследования организаторы поделятся в октябре 2021 года", - говорится в сообщении.

ФКИ реализует проект 100 Most Creative Russians с ноября 2020 года, в его рамках определяются ведущие деятели разных направлений креативных индустрий, формирующие образ страны и имидж целых городов. Как отмечают в пресс-службе, определение креативных лидеров Калининградской области поможет консолидировать творческие индустрии региона, сформировать у общества представление об этой отрасли, выстроить их диалог с государством.

"Сектор креативной экономики заметно развивается в России с 2019 года - как следствие, растет количество креативных продюсеров, творческих предпринимателей, пассионарных акторов и их проектов. Все больше на передний план выходит дифференциация регионов через определение своих сильных креативно-индустриальных сторон. Калининградская область была одним из первых российских регионов, кто активно начал осознавать себя в этом направлении, поэтому нам важно помочь им раскрыть креативный потенциал региона на уровне конкретных лидеров и верифицированных экспертами рынка достижений. Это двигает вперед и сам регион и дает пример остальной России", - цитирует пресс-служба гендиректора ФКИ Игоря Намаконова.

Для определения выдающихся личностей и команд региона, которые активно принимают участие в формировании креативного сектора экономики России, опросят не менее 200 лидеров мнений, экспертов и владельцев креативного бизнеса из 12 сфер, имеющих отношение к экономике Калининградской области: исполнительского и театрального искусства, рекламы и маркетинга, кино, видео и фотографии, телевидения и радио, дизайна продуктов, коммуникации и моды, издательского дела, IT, программного обеспечения и игр, изобразительного искусства, музеев, галерей и креативных кластеров, архитектуры, музыки и гастрономии. Будут оцениваться видение кандидатом общего развития своей сферы, его достижения, соблюдение профессиональных принципов, преданность высоким стандартам, использование новых методов развития, высокий уровень добавленной стоимости товаров и услуг.

"Креспектива" является центром притяжения креативного сообщества Калининградской области. Наша цель - стать заметными на карте России и рассказать о креативных лидерах Калининградской области для создания новых коллабораций и заключения партнерских соглашений", - цитирует пресс-служба директора Фонда креативных индустрий Калининградской области "Креспектива" Валерию Гусейнову.