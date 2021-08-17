Монтаж оборудования начался на заводе переработки отходов "Нева" в Подмосковье

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Установка основного оборудования началась на комплексе переработки отходов "Нева" в Московской области, сообщает корреспонднт ТАСС. Завод запустят в декабре и он завершит создание новой системы обращения с отходами в столичном регионе.

"Завод готов уже более чем на 60%. По территориальной схеме это последний комплекс переработки отходов, который строится в Московской области. Мы взяли опыт всех построенных комплексов и отобрали технологии, которые показали себя наилучшим образом. С вводом "Невы" в регионе образуется профицит мощностей перед объемом отходов", - рассказала ТАСС замдиректора компании "Эколайн" Елена Вишнякова.

В настоящее время на заводе устанавливают линии подачи отходов, пресс и барабанные "грохоты", которые делят отходы на крупные, средние и мелкие, а органику отправляет в отсев на компостирование. "Грохоты" спроектировали и изготовили в Твери. На "Неве" установят по два "грохота" на каждую из трех линий - всего их будет шесть, что обеспечит высокий уровень сортировки.

Также идет строительство станции тоннельного компостирования пищевых отходов - эту технологию здесь применят впервые в стране. Она предусматривает ускоренное перегнивание органики в техногрунт - за 21 день вместо двух-трех месяцев. Компостные кучи будут располагаться отдельно: каждая в одном из 24 герметичных железобетонных тоннелей с автоматической системой проветривания и орошения.

Как рассказали в "Эколайне", новый завод будет обрабатывать до 500 тысяч тонн отходов в год, глубина переработки отходов составит до 75%, то есть три из четырех мусоровозов будут отправляться на новый цикл использования, а не на полигоны. На заводе создадут более 500 рабочих мест, предпочтение при найме будет отдаваться местным жителям. Общий объем инвестиций составляет 7,2 млрд рублей. Автоматизация завода превысит 80%, в составе оборудования - барабанные, баллистические, магнитные и вихретоковые сепараторы для отбора цветных металлов, оптические сканеры для бумаги и пластика.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, при этом только 50% будут отправляться на захоронение.