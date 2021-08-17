Эксперт: термин ESG нужно объяснять в школах для подготовки детей к трансформациям в мире

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Тема ESG-финансирования сегодня меняет подходы к развитию экономики и общества, поэтому в программу школ и вузов необходимо вводить этот термин, чтобы рассказывать детям и молодежи про "зеленую" повестку. Это поможет подготовить их к процессам мировой трансформации, считает директор Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий Оксана Гончарова.

ESG-инвестирование - подход к инвестированию, который включает заботу об окружающей среде (environmental), социальное развитие (social) и корпоративное управление (governance).

"Хочется отметить и внести в риторику педагогическую и в вопросы обсуждения педагогического сообщества такое понятие <…> как индекс ESG. <…> Вся повестка мировая сейчас идет в сторону озеленения так называемого. И это очень важный воспитательный и социальный момент развития направленности и программ социально-гуманитарной направленности. Потому что в очень скором времени изменится и рынок труда, специалисты, которых мы сейчас готовим, старшеклассники, вузы входят в эту зеленую повестку, не только обучая и рассказывая студентам, что это, но и готовя специальности таким образом, чтобы специалист выходил и был готов к изменяющемуся миру", - сказала Гончарова во вторник в ходе экспертной дискуссии в рамках августовских педагогических совещаний.

По ее мнению, школьники и студенты должны быть готовы к тому, что ESG-повестка поменяет многие отрасли и изменит рынок труда.

"Они должны знать, что это такое, они должны понимать, когда они занимаются в программах социально-гуманитарной направленности, что они воспитываются вот в этой среде устойчивого развития, и они должны обязательно стать ее производителями", - сказала Гончарова.

На текущий момент ESG-финансирование достаточно востребовано в западных странах, а в последнее время становится популярным и в среде российских компаний. В частности, отдельно в России прорабатывается тема "зеленого" финансирования, которое предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.