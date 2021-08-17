Эксперты: внедрение ВЭБом ESG-подходов повышает конкурентоспособность экономики

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Включение ESG-повестки в меморандум ВЭБа может стать импульсом для развития рынка ответственного, в том числе "зеленого" финансирования в России, а сам ВЭБ может стать локомотивом в развитии инструментов для этого рынка. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

Накануне стало известно, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новую редакцию меморандума о финансовой политике развития ВЭБ.РФ. Обновленный документ в том числе фиксирует роль ВЭБ.РФ в качестве драйвера социально ответственного предпринимательства в России, что предусмотрено федеральным законом "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

"ВЭБ.РФ отдает приоритет проектам, учитывающим факторы ESG (Environmental, Social and Governance Factors). Корпорация исходит из приоритетности достижения общественно полезных экономических и социальных целей развития, создания условий для решения социальных проблем граждан и общества", - отмечается в документе.

"Зеленое" финансирование

По словам заместителя председателя правления Россельхозбанка Анны Кузнецовой, включение ESG-повестки в меморандум ВЭБ.РФ подтолкнет развитие сектора "зеленого" финансирования в России. При этом ВЭБ.РФ может стать одним из ответственных инвесторов в России и хорошим примером для остальных. "Это будет способствовать развитию класса ответственных инвесторов в России и улучшению процентных ставок по ESG-инструментам", - считает Кузнецова.

По ее мнению, сейчас рынок ожидает активного развития таких продуктов, как "зеленые" и социальные облигации, ESG-linked облигации и кредиты. "ВЭБ.РФ после включения ESG-повестки в меморандум может выступить локомотивом в данных сегментах", - говорит Кузнецова.

Она также отметила, что финансовые институты сейчас активно готовят инфраструктуру, чтобы внедрить ESG-факторы в свои финансовые модели. "Скорость внедрения ESG-факторов в том числе зависит от скорости развития регуляторной базы. Например, для Россельхозбанка важным фактором стало появление сельского хозяйства в таксономии зеленых проектов ВЭБ.РФ", - отмечает эксперт.

В свою очередь первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин также позитивно оценил включение ESG-повестки в меморандум ВЭБ.РФ. По его мнению, это может стать импульсом для дополнительных ESG-инициатив со стороны ВЭБ как с точки зрения продуктового ряда, так и со стороны внутреннего анализа проектов.

"Мы считаем ESG-анализ важной частью общего анализа и взаимодействия с клиентами, он необходим в текущих рыночных реалиях. Я убежден, что учет ESG-факторов при принятии стратегических решений, а также при финансовом анализе позволит повысить прозрачность российской экономики и приведет к повышению ее конкурентоспособности", - заявил Ведяхин.

Он также рассказал, что в "Сбере" отмечают интерес клиентов и инвесторов как к "зеленым" облигациям, так и к другим инструментам, позволяющим достигать целей устойчивого развития. "Например, "Сбер" провел пилотные сделки с "зелеными" сертификатами, и мы увидели спрос как со стороны производителей "зеленой" энергии, так и со стороны потребителей. Мы также провели пилотные сделки по торговле углеродными единицами квот на европейском рынке. Я уверен, что популярность подобных инструментов как у экспортеров, так и у инвесторов будет расти", - заключил Ведяхин.