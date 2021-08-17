МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Вылов лосося в России в 2021 году вырос на 14% по сравнению с показателем за циклический 2019 год и составил 453 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"На Дальнем Востоке активно идет промысел тихоокеанских лососей: к 17 августа добыто 453 тыс. тонн - на 14% больше уровня цикличного 2019 года и более чем в два раза выше показателя 2020 года (99% от первоначального прогнозируемого объема их вылова)", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Росрыболовстве, достигнутый уровень является историческим максимумом на отчетную дату. К этому времени в 2018 году, когда освоено рекордные за всю историю мирового промысла 676 тыс. тонн, было добыто 415 тыс. тонн, а в цикличный 2019 год - 399 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Традиционно основной объект промысла во время путины - горбуша: ее вылов уже достиг 393 тыс. тонн. Вылов кеты и нерки составил 32 тыс. тонн и 27 тыс. тонн соответственно. Общий объем добычи других видов тихоокеанских лососей составил около 1 тыс. тонн.

"Лососевая путина в одних районах уже завершается, в других - только начинается. Объем вылова соответствует тому, что прогнозировала отраслевая наука, даже чуть более позитивный. Сегодня обсудим все вопросы, требующие дополнительного урегулирования, в первую очередь, связанные с транспортировкой и доставкой как на экспорт, так и на внутренний рынок. Надо четко понять, что необходимо дополнительно сделать к следующей путине, если мы опять тяжело справляемся с приемкой уловов", - приводятся в сообщении слова главы Росрыболовства Ильи Шестакова.

Руководитель Росрыболовства обратил внимание, что предприятия должны заранее планировать загрузку мощностей и обеспечивать логистику, и поручил проработать возможность закрепления за пользователями рыболовных участков обязательств по предварительному планированию обеспечения приемки уловов и дальнейшей логистики. "Предлагаю рассмотреть как меру - закрепить обязательства за пользователями по обеспечению приемки уловов, и не открывать рыбалку на участках, если этого не сделано. Думаю, что через региональные комиссии по регулированию добычи анадромных видов мы это сможем это сделать", - подчеркнул Шестаков.

Основные места промысла

Как отметили в Росрыболовстве, основным районом лососевого промысла в 2021 году является Камчатский край, где добыто 414 тыс. тонн тихоокеанских лососей или 91% от общего вылова на Дальнем Востоке. Положительная динамика промысла отмечается на территории Хабаровского края и Магаданской области: более 13 тыс. тонн и 9,1 тыс. тонн соответственно (+1,7 тыс. тонн и +1,1 тыс. тонн к уровню 2019 года). Отставание от показателей 2019 года наблюдается у рыбаков Сахалинской области и Чукотского автономного округа, которыми к настоящему времени освоено более 13 тыс. тонн и 4,6 тыс. тонн.

Кроме того, с существенным опережением (в 17 раз) к показателям 2019 года проходит путина на территории Приморского края, однако общий объем по сравнению с другими дальневосточными регионами незначительный и составляет немногим 113 тонн. Активный лососевый промысел на Дальнем Востоке будет продолжаться еще около полутора месяцев. При сохранении наблюдаемой интенсивности промысла есть вероятность выхода на уровень вылова в 560-590 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

"Осторожный оптимизм ученых связан с тем, что в 2021 году в сравнении с предыдущими годами снизилась численность подходов и, соответственно, вылова нерки и кеты. Учитывая высокую интенсивность подхода лососей к восточному и западному побережьям Камчатского края, охотоморскому побережью Хабаровского края и Магаданской области, северо-востоку Сахалина, проведено 23 корректировки в сторону увеличения прогнозируемого объема добычи, и к настоящему времени он вырос до 624 тыс. тонн (+164,6 тыс. тонн или 36% от первоначального)", - отмечается в сообщении. В ведомстве добавили, что руководитель Росрыболовства обратил внимание на необходимость контроля загрузки холодильных мощностей и динамики отправки рыбных грузов в центральные регионы России.