Россельхознадзор проведет работу по устранению нарушений на предприятиях "Доброфлота"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор проведет работу по устранению выявленных нарушений на предприятиях "Доброфлота", из-за которых были запрещены поставки их продукции в Китай. Об этом журналистам сообщила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Россельхознадзор совместно с хозяйствующими субъектами проведет работу по устранению выявленных нарушений и направит ее результаты в компетентный орган Китая", - сказала она.

По словам Мелано, запрет на поставки продукции предприятий "Южморрыбфлот" и судна "Залив Восток", принадлежащих ГК "Доброфлот", ввело Главное таможенное управление Китая (ГТУ). После получения соответствующего письма от указанной организации Россельхознадзор, согласно принятому принципу работы, был вынужден изменить статус этих компаний в ИС "Цербер" на "ограничено".

Причиной приостановки поставок послужили результаты проведенной в текущем году ГТУ видеоинспекции ряда российских предприятий и судов, в том числе предприятия "Южморрыбфлот" и судна "Залив Восток". Объекты для инспектирования были выбраны китайской стороной.

"В письме с результатами инспекции, адресованном Россельхознадзору, Главное таможенное управление Китая сообщило о необходимости провести расследование причин выявленных нарушений, устранить их и информировать о результатах работы. После предоставления соответствующих материалов ГТУ КНР рассмотрит вопрос о возможности возобновления приема партий российской рыбопродукции", - сказала Мелано.

Она отметила, что как российским, так и законодательством ЕАЭС предусмотрена необходимость соблюдения экспортером требований страны-импортера. "Если Россельхознадзор продолжит сертификацию продукции с предприятий, поставки которых запрещены, в обход введенных ГТУ КНР ограничений, то это может привести к неблагоприятным последствиям для всего экспорта рыбопродукции в Китай в целом", - подчеркнула Мелано. Она добавила, что всего с начала года ГТУ КНР по результатам инспекций ограничило поставки подконтрольных товаров 8 российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов.