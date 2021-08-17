А&NN Мамута досрочно погасила банку "Траст" кредит на проект по строительству медцентра

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Группа А&NN бизнесмена Александра Мамута погасила банку непрофильных активов "Траст" весь кредит на реализацию проекта по строительству медицинского центра досрочно, сообщила ТАСС исполнительный директор A&NN Надежда Ермакова.

"Группа А&ANN Александра Мамута досрочно погасила кредит в $25 млн (около 2 млрд рублей), выданный компании в 2016 году банком "Открытие". Кредит выплачен полностью и досрочно. В настоящее время у проекта нет банковского долга", - сообщила Ермакова.

Она отметила, что строительство медицинского центра полностью финансируется за счет средств инвестора.

Долговые обязательства проекта по строительству центра перешли "Трасту" как банку непрофильных активов в процессе санации банка "Открытие" в 2017 году. Ермакова добавила, что указанный кредит был передан в "Траст" "по непонятным причинам", так как он не был проблемным и обслуживался по графику.

Банк "Траст", Александр Мамут и связанные с ним компании ведут серию судебных разбирательств по кредитам, в том числе АО "Синема Парк" подала иск об отзыве у "Траста" лицензии, который не был удовлетворен судом первой инстанции. По данным "Траста", компании Мамута должны банку порядка 23 млрд рублей, при этом основу долга формирует кинобизнес (сеть "Синема Парка").

О медицинском центре

C июля 2018 года группа A&NN совместно с Университетским госпиталем Страсбурга реализует проект по созданию Французского университетского госпиталя в Международном медицинском кластере (Сколково). Госпиталь площадью 15 тыс. кв. м, который будет специализироваться на лечении заболеваний в сфере онкологии, кардиологии, травматологии и ортопедии, урологии, гинекологии, планируется открыть в 2023 году.