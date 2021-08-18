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Капитализация TCS Group впервые превысила $20 млрд

Таким образом, состояние основателя TCS Group Олега Тинькова выросло до $8,2 млрд

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Капитализация TCS Group превысила $20 млрд, об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.

Капитализация компании складывалась исходя из цены на депозитарную расписку, которая на момент закрытия торгов во вторник стоила $100,55 за одну штуку. Акционерный капитал TCS состоит из 199,3 млн акций класса А, при этом стоимость обыкновенных акций достигала $100,75. Таким образом, капитализация компании составила около $20,04 млрд.

По данным рейтинга Forbes Real-Time, состояние основателя TCS Group Олега Тинькова во вторник выросло на $178 млн и достигло $8,2 млрд.

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