"Балтика" в первом полугодии увеличила объемы продаж на 6%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Пивоваренная компания "Балтика", входящая в Carlsberg Group, в первом полугодии 2021 года увеличила объемы продаж в России на 6%. Об этом сообщила компания.

"В первом полугодии 2021 года "Балтика" увеличила продажи на 6% за счет высокой динамики первого квартала", - отмечается в сообщении.

Абсолютные показатели компания не предоставляет. В компании также сообщили о том, что ее доля по итогам первых шести месяцев 2021 года увеличилась на 1,1 процентного пункта по сравнению с I полугодием 2020 года, стабилизировавшись на уровне 27%. Отгрузки безалкогольного пива увеличились на 26,14%, в том числе за счет использования новых каналов продаж. В частности, на электронных торговых площадках за первые шесть месяцев 2021 года "Балтика" продала в 4 раза больше безалкогольного пива и напитков, чем за весь 2020 год.

Кроме того, в первом полугодии экспортные отгрузки компании увеличились на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем инвестиций компании за первые шесть месяцев 2021 года составил 1,8 млрд рублей. Как сообщили в компании, в рамках подготовки к летнему сезону средства были вложены в запуск новинок, приобретение холодильного оборудования, а также аппаратов для розлива пива и мебели для летних кафе.

Пивоваренные заводы компании "Балтика" находятся в Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске, Новосибирске. Продукция компании представлена более чем в 75 странах по всему миру.