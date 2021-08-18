Boston Dynamics показала занимающихся паркуром роботов

Производитель робототехники Boston Dynamics показал ролик, на котором два человекоподобных робота Atlas занимаются паркуром. Видео опубликовано в официальном YouTube-аккаунте компании.
На кадрах видно, как роботы успешно проходили полосу препятствий для паркура, имитируя движения человека. В частности, они бегали по фанерным панелям, перепрыгивали через балку, делали сальто назад. Инженеры хотят научить роботов двигаться так же, как человек. Машины уже могут адаптировать свое поведение в зависимости от того, что видят, - теперь не нужно их специально программировать для определенных действий.
Boston Dynamics сообщает в Twitter, что "паркур - это идеальная "песочница" для команды Atlas, чтобы экспериментировать с новым поведением" и надеется открыть с помощью экспериментов "следующее поколение мобильности, восприятия и спортивного интеллекта".
Parkour is the perfect sandbox for the Atlas team to experiment with new behaviors. Through jumps, balance beams, and vaults, we push Atlas to its limits to discover the next generation of mobility, perception, and athletic intelligence. https://t.co/xZRNVnhrkc pic.twitter.com/E0ssh45ZCi— Boston Dynamics (@BostonDynamics) August 17, 2021