Boston Dynamics показала занимающихся паркуром роботов

Производитель робототехники Boston Dynamics показал ролик, на котором два человекоподобных робота Atlas занимаются паркуром. Видео опубликовано в официальном YouTube-аккаунте компании.

На кадрах видно, как роботы успешно проходили полосу препятствий для паркура, имитируя движения человека. В частности, они бегали по фанерным панелям, перепрыгивали через балку, делали сальто назад. Инженеры хотят научить роботов двигаться так же, как человек. Машины уже могут адаптировать свое поведение в зависимости от того, что видят, - теперь не нужно их специально программировать для определенных действий.

Boston Dynamics сообщает в Twitter, что "паркур - это идеальная "песочница" для команды Atlas, чтобы экспериментировать с новым поведением" и надеется открыть с помощью экспериментов "следующее поколение мобильности, восприятия и спортивного интеллекта".