"Ъ": ВТБ намерен вернуть контроль над Почта банком

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. ВТБ может вернуть контроль над Почта банком, который он утратил почти четыре года назад, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, ВТБ намерен увеличить пакет акций Почта банка до контрольного. Для этого потребуется выкупить две акции, принадлежащие в настоящее время главе Почта банка Дмитрию Руденко. Отмечается, что таким образом ВТБ хочет улучшить свои показатели по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

В конце 2017 года глава Почта банка стал акционером кредитной организации, выкупив две акции банка у группы ВТБ.

Почта банк - универсальный розничный банк, созданный в январе 2016 году группой ВТБ и "Почтой России". Сейчас они владеют акциями банка на паритетной основе (по 49,9%), еще две акции принадлежат главе Руденко. Банк занимает 25-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций.