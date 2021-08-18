Власти Ставрополья прогнозируют рост ВРП по итогам года на 17%

ТАСС, 18 августа. Власти Ставропольского края прогнозируют, что объем валового регионального продукта (ВРП) по итогам 2021 года вырастет на 17% и превысит 900 млрд рублей. Об этом в среду сообщил губернатор Владимир Владимиров во время пресс-конференции в ТАСС.

"Сегодня мы имеем индекс промышленного производства плюс 107%. По ВРП края мы видим, что как минимум мы вырастем на 17% [по итогам 2021 года], перевалим цифру в 900 млрд рублей, будем к 1 трлн рублей стремиться", - сказал он.

По словам Владимирова, драйверами развития экономики региона являются крупные инвестпроекты в туризме, сельском хозяйстве, промышленности. "Сегодня подтвержденных инвестиций 21 млрд рублей, а, скорее всего, это [по итогам года] будет 27 млрд рублей - это только санатории Ставропольского края. Наши крупные компании, нефтехимия, переработка, нам сегодня дают еще 7 млрд рублей. Ветрогенерация еще дает около 43 млрд инвестиций. 49 млрд рублей нам приносит сельское хозяйство", - отметил Владимиров.