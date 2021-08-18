Маршрут "Ласточки" на Ставрополье планируют продлить до аэропорта Минеральные Воды

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют продлить маршрут пригородного электропоезда "Ласточка" до аэропорта Минеральные Воды, при этом сам аэропорт будет реконструирован. Об этом сообщил в среду губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы ходим довести нашу "Ласточку" прямо до аэропорта Минеральных Вод. В следующем году мы начинаем его реконструкцию, расширим его пассажиропоток, как мы считаем, до 5 млн человек в год", - сказал Владимиров, добавив, что проект реконструкции аэропорта в настоящее время находится в стадии экспертизы.

Пригородные экспрессы запустили на маршруте Минеральные Воды - Кисловодск в сентября 2019 года. Ежедневно курсирует по четыре пары электропоездов по направлению Минеральные Воды - Кисловодск. Поезда останавливаются на станциях Кавминвод: Пятигорск, Ессентуки и Лермонтовская.

Кавказские Минеральные Воды включают в себя несколько городов-курортов - Ессентуки, Железноводск, Пятигорск и Кисловодск. Расстояние между городами составляет от 19 до 39 км.