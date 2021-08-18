Путин пообещал помочь Мордовии решить проблему закредитованности

НОВО-ОГАРЕВО, 18 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал известной проблему закредитованности Мордовии и заверил, что федеральные власти помогут с ней разобраться. В среду глава государства провел встречу в режиме видеоконференции с врио руководителя республики Артемом Здуновым.

"Артем Алексеевич, проблема известна, досталась вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную, так скажем, - обратился Путин к своему собеседнику. - Безусловно, помогать будем, правительство знает об этом, над этим работаем. Ограничения, которые с этим связаны, конечно, носят искусственный характер".

Врио главы Мордовии проинформировал президента, что объем коммерческого долга снижается, но все равно остается большим. Также, по словам Здунова, у региона есть "четкая инвестиционная стратегия, индивидуальная программа развития", нацеленная на наращивание собственных доходов и создание новых рабочих мест.

По данным Минфина республики, долг Мордовии составляет более 48 млрд руб. Здунов добавил, что долг республики составляет 200 процентов к собственным доходам. Мордовия - единственный регион в Российской Федерации, который оказался в такой ситуации. При этом у региона есть инвестиционная стратегия, которая готовится вместе с Минэкономразвития, ее реализация планируется до 2026 годаь "Конечно, нам очень сложно с ограничением на капитальные вложения, потому что мы даже проектно-сметную документацию сейчас сделать не можем, поэтому просим, чтобы каким-то образом это ограничение для нас сняли", - пояснил Здунов.

"Я думаю, что вы абсолютно правы, анализ у вас правильный, и предложения в принципе абсолютно понятные, надо будет только определить размер этой поддержки. А административные, нормативные ограничения, конечно, нужно снимать, иначе невозможно будет двигаться, - указал Путин. - Я посмотрел по документам: у вас идет сокращение инвестиций в основной капитал. Думаю, что с этим как раз и связано, потому что есть определенные ограничения в связи с долговой нагрузкой".