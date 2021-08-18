Катырин: странам БРИКС следует выработать единую позицию в области кибербезопасности

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должны выработать единую позицию в области кибербезопасности и защиты персональных данных своих граждан. Об этом заявил в среду председатель российской части Делового совета БРИКС, глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

"Сегодня глобальные цифровые платформы знают о населении мира больше, чем готовы рассказать о себе сами граждане. В этой связи крайне важным является и выработка единой позиции в области кибербезопасности и защиты персональных данных граждан", - сказал он на пленарном заседании Делового форума БРИКС.

По его словам, ускорение процесса взаимного признания электронных документов, развитие межгосударственного электронного обмена документами для предпринимателей - это то, чего сегодня ждет бизнес. Даже взаимное признание электронной цифровой подписи в рамках стран БРИКС произведет "колоссальный эффект и сэкономит миллиарды в среднесрочной перспективе", отметил Катырин.

"Бизнесу также необходимы инструменты для укрепления взаимного доверия. В этой связи уже сегодня возможно реализовывать открытые межгосударственные сервисы по проверке контрагентов для предпринимателей наших стран", - добавил он.

Цифровые экосистемы

Еще одна тема, которая неразрывно связанна с цифровизацией и требует взаимодействия на межгосударственном уровне, - это "развитие цифровых платформ и экосистем, установление единых правил электронной коммерции и перемещения товаров, создание условий для инклюзивного развития данной отрасли в рамках объединения", указал глава ТПП.

"Очевидно, что будущее за ростом цифровых рынков и экосистем, и так как они работают вне границ государств, то защита интересов потребителей, поставщиков становится все актуальнее. <...> Считаем, что по этой теме необходима разработка общих требований к глобальным игрокам, и здесь, объединив усилия в рамках БРИКС, мы сможем эффективнее решать возникающие вопросы и реагировать на новые вызовы", - подчеркнул он.

По мнению Катырина, это позволит выстроить эффективный механизм взаимодействия IT-бизнеса, будет способствовать реализации совместных проектов, что, в свою очередь, "создаст огромный синергетический эффект для экономик стран".