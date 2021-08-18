Аэропорт Пскова за сутки перевез рекордное число пассажиров

ПСКОВ, 18 августа. /ТАСС/. Услугами аэропорта Пскова за сутки воспользовалось рекордное число пассажиров - порядка 700 человек. Это самый большой показатель за всю многолетнюю историю существования воздушной гавани, сообщила в среду пресс-служба администрации Псковской области.

"За вчерашние сутки Псковский аэропорт перевез рекордное количество пассажиров - почти 700 человек. Это самый большой показатель за историю нашего аэропорта. Если будем летать такими темпами, то к концу года мы перевезем порядка 100 тыс. пассажиров", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, накануне самые востребованные направления - это Москва, Симферополь, Сочи, Калининград. Билеты на эти авиамаршруты раскуплены на неделю вперед. "Вчера в Пскове успешно приземлился Airbus А320 авиакомпании S7 Симферополь - Псков - Симферополь. Впервые наш аэропорт принял такое крупное воздушное судно на 174 места. В Псков прилетело 174 пассажира, отправилось - 164", - говорится в сообщении.

Региональный аэропорт принадлежит авиакомпании "Псковавиа". Псковский аэропорт был основан в 1944 году, тогда он использовался только для военных целей, позже с него начали выполняться пассажирские рейсы. На данный момент объект является аэродромом совместного базирования. Кроме обслуживания гражданских самолетов, он предоставляет свои мощности для ВВС России. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда среднего класса. По итогам участия в проекте "Великие имена России" псковский аэропорт получил имя княгини Ольги.