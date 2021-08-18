"Уральские авиалинии" с сентября начнут полеты из Домодедово в Барселону

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 1 сентября начинает полеты из Домодедово в Барселону (Испания).

"С 1 сентября рейсы будут выполняться один раз в неделю из аэропорта Домодедово на комфортабельных самолетах семейства Airbus", - говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика в среду. Полеты будут выполняться по средам, время в пути составит около 4,5 часа.

По данным с сайта аэропорта Домодедово, сейчас рейсы в Барселону осуществляют компании S7 и Air Astana.

"Уральские авиалинии" - один из крупнейших российских авиаперевозчиков. География полетов насчитывает более 200 направлений.