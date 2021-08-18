Девелопер "Самолет" планирует выпуск биржевых облигаций на 10 млрд рублей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "Самолет" планирует разместить на Московской бирже трехлетний выпуск облигаций на 10 млрд рублей. Об этом сообщил вице-президент, глава локального рынка долгового капитала Газпромбанка (один из организаторов выпуска) Алексей Руденко в среду на презентации ГК "Самолет" в рамках планируемого размещения облигаций.

"Объем выпуска объявлен в 10 млрд рублей. Срок займа - три года, купонный период - квартальный", - сказал Руденко.

Номинальная стоимость одной облигации составит 1 тыс. рублей, ориентир по купонному доходу планируется объявить позднее. Организаторами выпуска выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Альфа-банк, Совкомбанк, МКБ и SberCIB. Предварительно открыть прием заявок планируется во второй половине августа. Выпуск облигаций также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, уточняется в презентации группы "Самолет".

По словам управляющего директора группы "Самолет" Андрея Пахоменкова, большую часть (48%) привлеченных средств за счет выпуска облигаций компания планирует направить на рефинансирование долга, 19% - на собственное участие в новых очередях уже реализуемых девелоперских проектов, 15% - на собственное участие в новых проектах и 18% - на приобретение новых участков. Пахоменков добавил, что указанный выпуск облигаций станет крайним для компании на 2021 год.

За семь месяцев 2021 года девелоперская компания нарастила объем продаж на 87% - до 54 млрд рублей по сравнению с 2020 годом. Объемы продаж увеличились за этот период на 38% - до 351 тыс. кв. м, а стоимость квадратного метра на 36% - до 155 тыс. рублей за кв. м в среднем. На начало августа 2021 года чистый долг компании составил 29,7 млрд рублей, остаток средств на счетах эскроу - 74,6 млрд рублей. За 2021 год "Самолет" планирует начать строительство 25 очередей в текущих и новых проектах, из них на сегодня уже реализуются 18 заявленных очередей.

Группа "Самолет" основана в 2012 году, по итогам 2020 года компания заняла четвертое место в России по объему текущего строительства. Обыкновенные акции группы с 29 октября 2020 года обращаются на фондовом рынке.