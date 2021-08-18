В АФК "Система" и En+ Group заявили, что не связаны с руководством Natura Siberica

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. АФК "Система" Владимира Евтушенкова и En+ Group Олега Дерипаски не имеют отношения к нынешнему руководству производителя косметики Natura Siberica, а также к кризису в компании. Об этом ТАСС в среду сообщили в АФК "Система" и En+ Group.

"АФК "Система" не вела и не ведет никаких переговоров с Proxima Capital Group. Корпорация никак не связана с нынешним руководством Natura Siberica и не одобряет его действия по захвату предприятия", - сообщили в АФК "Система".

В En+ Group также отметили, что компания не имеет отношения к ситуации, касающейся конфликта в рамках наследственного дела Natura Siberica.

Представитель Олега Дерипаски отметил, что бизнесмен не имеет никакого отношения к кризису в Natura Siberica, спровоцированному конфликтом акционеров компании. "Попытки связать его имя с происходящим в компании являются дезинформацией, наносят ущерб его деловой репутации и будут преследоваться в судебном порядке", - добавил представитель бизнесмена.

Ранее в среду Forbes писал о переговорах АФК "Система" Владимира Евтушенкова и структуры Олега Дерипаски En+ Group о распределении долей в компании Natura Siberica.

О конфликте в Natura Siberica

13 августа сотрудники производителя косметики Natura Siberica пожаловались на то, что новое руководство компании не пускает их в офис. В письме работников компании отмечалось, что в августе 2021 года на руководящую должность президента компании был назначен Сергей Буйлов, а пропуска основателя и учредителя компании Ирины Трубниковой, ее сына Дмитрия Трубникова, а также ведущих сотрудников компании, отвечающих за ключевые направления, были отключены.