Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 18 копеек

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 9 по 15 августа 2021 года выросли на 18 коп. и составили 48,86 руб. за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 15 коп. - до 45,97 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 17 коп. - до 49,75 руб. за литр, а стоимость бензина Аи-98 стала выше на 11 коп. - до 57,34 руб. за литр.

Дизельное топливо выросло в цене на 11 коп. - до 50,59 руб. за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин автомобильный отмечен в 74 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Петропавловске-Камчатском - на 2,2%, Махачкале - на 1,9%, Грозном и Южно-Сахалинске - на 1,6%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 45,05 до 50,07 руб., Аи-95 - от 49,59 до 53,89 руб., Аи-98 - от 49,99 до 59,99 руб. за литр.

В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 44,4 до 46,25 руб., марки Аи-95 - от 48,1 до 50,8 руб., марки Аи-98 - от 57,5 до 59,1 руб. за литр.

Объем производства бензина в РФ со 9 по 15 августа увеличился на 7,4% по сравнению с предыдущей неделей - до 821,4 тыс. тонн. Производство дизельного топлива также увеличилось - на 2,1% и составило 1 млн 584 тыс. тонн.