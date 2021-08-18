Задолженность по зарплате в России на 1 августа составила 1,54 млрд рублей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 августа 2021 года составила 1 млрд 538 млн руб., сообщается в материалах Росстата.

По сравнению с уровнем на 1 июля 2021 года общая задолженность увеличилась на 1,8%, или на 26,6 млн руб.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 августа на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 579,8 млн рублей (37,7%), в 2020 году - 261,3 млн рублей (17,0%), в 2019 году и ранее - 696,9 млн рублей (45,3%).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 38,3%; строительство - 23,0%; транспорт - 15,6%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 7,5%; добыча полезных ископаемых - 5,4%.