ЦБ отметил снижение цен на продукты в большинстве регионов в июле

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Банк России отметил снижение цен на продукты в июле в большинстве регионов России, при этом большинство непродовольственных товаров, напротив, дорожало, следует из материалов ЦБ.

Замедление роста цен на продукты питания в большинстве регионов вызвано снижением темпов удорожания овощей и фруктов, поясняют в ЦБ. "Это стало возможным благодаря более богатому новому урожаю отечественных грунтовых овощей, увеличению объемов производства тепличных помидоров и огурцов, а также импорта фруктов. В ряде регионов нормализация эпизоотической ситуации способствовала замедлению роста цен на яйца и мясо кур", - отмечает ЦБ.

При этом годовые темпы роста цен на непродовольственные товары в июле, напротив, продолжили расти в абсолютном большинстве регионов. Особенно быстро, по данным ЦБ, цены выросли на строительные материалы, мебель и легковые автомобили под влиянием расширения спроса.

По данным регулятора, годовая инфляция в июле находилась в диапазоне от 4,5% в Чукотском автономном округе до 9,1% в Республике Дагестан. При этом ее динамика была разнонаправленной.

Менее всего инфляция ускорилась в районах Северного Кавказа, где традиционно сильнее влияние общестрановых факторов, связанных с ростом цен на продовольствие: там оно занимает большую долю потребительской корзины.

Самое заметное ускорение инфляции наблюдалось в регионах Сибири за счет увеличения темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги: строительные материалы, легковые автомобили, авиабилеты.

Количество регионов с ускорением и замедлением инфляции было почти равным. В целом по России инфляция замедлилась на 0,04 процентного пункта (п.п.) - до 6,46%.