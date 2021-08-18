Цены на бензин шестую неделю подряд продолжают расти выше инфляции

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Цены на бензин в РФ с 10 по 16 августа выросли на 0,37% при дефляции в 0,01% в среднем по России, следует из данных Росстата. При этом пять предыдущих недель увеличение стоимости бензина также было выше среднего по России уровня роста цен.

С начала августа рост стоимости бензина также сложился выше уровня инфляции (0,71% против дефляции в 0,03%), при этом с начала года цена выросла на 5,92%, что выше инфляции, сложившейся на уровне 4,48%.

В отличие от бензина, цены на дизельное топливо с начала года растут ниже инфляции, однако уже пятую неделю подряд дизель дорожает выше уровня инфляции - на прошлой неделе рост составил 0,22%.

В августе стоимость дизельного топлива в РФ выросла на 0,52% при дефляции в 0,03%. С начала года стоимость дизеля выросла на 3,8% при инфляции в 4,48%.

В Минэнерго, комментируя статистику Росстата, отметили, что правительством уже принят ряд мер, способствующих стабилизации ситуации с ценами на нефтепродукты.

"Так, Минэнерго России совместно с ФАС утвердили рекомендации по временному повышению в III квартале минимальных продаж на бирже автомобильных бензинов и дизельного топлива дополнительно на 1% к текущим уровням, установленным совместным приказом ФАС и Минэнерго России. Минэнерго России осуществляет постоянный мониторинг ситуации с топливообеспечением внутреннего рынка Российской Федерации. В настоящее время внутренний рынок обеспечен топливом в полном объеме, а действующий "демпфирующий механизм" позволяет сдерживать оптовые цен", - отметили в Минэнерго.