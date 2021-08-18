Росстат зафиксировал недельную дефляцию в 0,01%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Дефляция в России за период с 10 по 16 августа 2021 года составила 0,01%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее в России наблюдалась нулевая инфляция.

С начала года потребительские цены выросли на 4,48%. В годовом выражении инфляция на 16 августа 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 6,4%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на свинину - на 0,9%, овощные консервы для детского питания- на 0,5%, говядину - на 0,3%. В среднем по России выросли цены на сосиски, сардельки, сычужные сыры, маргарин, гречневую крупу, соль и черный чай - на 0,2%. Также на 0,1% увеличились цены на вареную колбасу, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, сливочное масло, рис, ржаной хлеб, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации).

Цены на подсолнечное масло и мясо кур в среднем по России увеличились на 0,1%. Цены на сахар-песок в среднем по России не изменились, на куриные яйца - снизились на 0,6%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 2%, в том числе на морковь - на 7,6%, картофель и огурцы - на 3,9%, помидоры - на 3,4%, белокочанную капусту- на 0,6%, яблоки - на 0,5%.

Снизились цены на полукопченую и варено-копченую колбасу - на 0,8%, мороженую рыбу- на 0,5%, вермишель - на 0,4%, водку - на 0,3%, пастеризованное молоко, сухие молочные смеси, макаронные изделия и печенье - на 0,2%, хлеб и булочные изделия из муки 1 и 2 сортов, конфеты шоколадные и пшено - на 0,1%.

Медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали метамизол натрия (отечественный анальгин), корвалол и валидол - на 0,1%. Цены на поливитамины с макро- и микроэлементами снизились на 1,0%, отечественные поливитамины без минералов и комбинированные анальгетики - на 0,4%, бромгексин - на 0,3%, аллохол и нимесулид - на 0,2%.

Предметы гигиены и товары первой необходимости

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички - на 0,6%, хозяйственное мыло - на 0,4%, детские подгузники и женские гигиенические прокладки - на 0,3%, туалетное мыло и сухие корма для домашних животных - на 0,2%, пеленки для новорожденных и туалетная бумага- на 0,1%. Цены на зубную пасту снизились на 0,4%, зубные щетки- на 0,3%, стиральные порошки- на 0,1%.

Потребительские товары

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на обрезные доски - на 1,5%, телевизоры - на 1,4%, электропылесосы - на 0,9%, металлочерепицу - на 0,6%, смартфоны - на 0,4%, легковые автомобили иностранных марок, отечественные сигареты с фильтром, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты, шампуни - на 0,3%, кроссовки для детей - на 0,2%, отечественные легковые автомобили, женские колготки, мужские носки - на 0,1%.

Цены на кроссовки для взрослых снизились на 0,2%.

Цены на бензин увеличились на 0,2%, на дизельное топливо - на 0,1%.

Услуги

Средняя цена поездки на отдых в Турцию возросла на 3%, путевки в дома отдыха, проживание в гостиницах 1, 3-5 звезд, мотелях и хостелах - на 0,2-0,6%. Снизились цены на проживание в гостиницах 2 звезды - на 0,4%, путевки в санатории - на 0,1%.