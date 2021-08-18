Президент Египта распорядился обеспечить высший уровень безопасности вокруг АЭС в Эд-Дабаа

КАИР, 18 августа. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в среду распорядился обеспечить наивысший и соответствующий международным стандартам уровень безопасности вокруг первой в стране АЭС. Об этом сообщил его официальный представитель Бассам Рады.

Ранее в среду глава Египта провел встречу со своим советником по вопросам городского планирования Амиром Ахмедом и начальником Военно-технического факультета Исмаилом Камалем. "На ней был рассмотрен отчет специализированного комитета, отвечающего за вопросы безопасности в рамках проекта АЭС и ее строительно-эксплуатационного плана", - сказал Рады.

В частности, египетский лидер дал поручение членам спецкомитета "сделать акцент на обеспечении самых строгих мер предосторожности и наивысшего уровня безопасности" с учетом плотности населения и городского планирования прилегающих к станции территорий в соответствии с международными стандартами, а также распорядился заморозить в этой зоне все строительные работы до конца текущего года. Как указал в свою очередь Камаль, АЭС в Эд-Дабаа оснащается одними из наиболее передовых реакторов, что "гарантирует наивысший уровень безопасности и самозащиты в соответствии со стандартами Международного агентства по атомной энергии [МАГАТЭ] как самой станции и ее объектов, так и географического круга безопасности радиусом 32 км".

Как заявил ТАСС в среду официальный представитель министерства электроэнергетики и возобновляемых источников энергии страны Айман Хамза, стороны "привержены графику реализации проекта, который находится под личным контролем президента". "После подачи необходимой документации сейчас мы ожидаем разрешения на начало строительства энергоблоков от Управления по ядерному и радиологическому регулированию Египта, - сказал он. - Осуществляется координация с МАГАТЭ, и его комиссия, которая недавно посетила Египет, высоко оценила нашу стратегию мирного использования атома. Ведутся работы на логистических объектах АЭС, особенно в порту Эд-Дабаа, который будет предназначен для транспортировки на станцию тяжелого оборудования, произведенного в России".

Проект АЭС

АЭС в Эд-Дабаа - первая атомная станция в Египте. Она будет построена на берегу Средиземного моря, примерно в 300 км к северо-западу от Каира. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1 200 МВт каждый с реакторами ВВЭР-1200 поколения "три плюс". Это технология новейшего поколения, которая уже имеет референции и успешно работает.

Российско-египетское межправительственное соглашение о сооружении АЭС общей стоимостью $30 млрд было заключено в ноябре 2015 года в Каире. Тогда же стороны подписали соглашение о предоставлении Каиру государственного экспортного кредита объемом $25 млрд на возведение АЭС, который покроет 85% работ. Оставшиеся расходы египетская сторона должна взять на себя за счет привлечения частных инвесторов. Проект планируется реализовать за 12 лет. Выплаты Египтом по кредиту, предоставляемому под 3% годовых, должны начаться в октябре 2029 года.