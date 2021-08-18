ФАС изменила статус "Газпрома" в деле о монопольно высоких ценах на прокат в отношении ММК

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство компании "Газпром" об изменении ее статуса в деле по признакам установления и удержания монопольно высоких цен на горячекатаный плоский стальной прокат в отношении компании "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.

Статус был изменен с лица, располагающего сведениями о рассматриваемых комиссией по делу о нарушении антимонопольного законодательства обстоятельствах, на заинтересованное лицо.

"Согласно позиции "Газпрома", при наличии статуса заинтересованного лица, обстоятельства дела могут быть исследованы в более полном объеме. Так, наличие указанного статуса предоставляет право знакомиться с материалами дела, - заявили в ФАС.

В апреле ФАС возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - "Северстали", ММК и НЛМК - по подозрению в необоснованом повышении цен на эту продукцию на внутреннем рынке.

В июне служба привлекла к рассмотрению дел в отношении ММК и "Северстали" "Газпром" и Союз "Объединение вагоностроителей" в качестве новых участников, которые располагают сведениями о рассматриваемых обстоятельствах дел.

По данным ведомства, цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом, цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался.

Сталелитейщики отмечали, что российские цены на их продукцию формируются исходя из мировых тенденций и рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.

Следующее заседание ФАС по делу в отношении НЛМК назначено на 19 августа, в отношении "Северстали" - на 7 сентября, ММК - на 8 сентября.