В Северной Осетии планируют возобновить производство меди

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 августа. /ТАСС/. Производство меди планируют возобновить на заводе "Кристалл" во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона по итогам встречи врио главы республики Сергей Меняйло с членом совета директоров ОАО "Кристалл" Владимиром Матюшко.

"Сергей Меняйло осмотрел производственные цеха. В настоящее время предприятие проходит процедуру банкротства, однако реализацией проекта по производству сверхчистой меди заинтересовался инвестор из Санкт-Петербурга. Компания занимается проработкой необходимых процессов, в том числе технологических. Владимир Матюшко сообщил, что в случае запуска предприятия первая партия продукции будет готова к 1 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Меняйло поставил задачу через неделю предоставить план-график реализации инвестиционного проекта.

Территория завода является перспективной с точки зрения размещения и иных производств. Так, стороны обсудили возможность осуществления здесь таких проектов, как строительство кислородных станций, создание предприятия легкой промышленности, а также размещение предприятия по переработке клинкера - при условии выполнения всех экологических требований.

Завод "Кристалл" (впоследствии ОАО "Кристалл") был создан в 1963 году, предприятие производило продукцию для оборонной промышленности СССР и Российской Федерации.

Основной продукцией являлись уникальные номенклатурные позиции меди, хрома и никеля, а также их сплавов, которые используются в важнейших отраслях промышленности: военно-промышленный комплексе, приборостроении, атомной промышленности и других.