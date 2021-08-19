Исследование: сумма от 1,5 до 2 тыс. руб. чека в ресторане приемлема для 38% россиян

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Почти 40% россиян назвали сумму в 1,5-2 тыс. рублей приемлемой для похода в ресторан. Об этом говорится в исследовании компании Rambler&Co.

"Согласно исследованию, для 38% опрошенных приемлемый средний чек на одну персону - сумма от 1 500 до 2 000 рублей. 30% закладывают бюджет меньше - от 500 до 1 000 рублей. 16% готовы оставить за вечер 2 500 - 3 000 рублей, столько же - от 3 500 рублей и выше", - свидетельствуют данные исследования.

Согласно результатам опроса, 74% посещают рестораны и бары по особым случаям и праздникам, 15% - несколько раз в месяц ходят в такие заведения для своего удовольствия, каждый пятый делает это раз в неделю, еще 6% едят в ресторанах ежедневно.

Уточняется, что 42% посещают рестораны для встреч с друзьями, родными или коллегами. 22% ходят в такие заведения для смены обстановки, 21% хотят вкусно поесть, 7% ищут там новые гастрономические впечатления, по 4% - качественный алкоголь и место для свидания.

По данным компании, 43% полагаются на случай при выборе ресторанов и заходят в понравившиеся места во время прогулки, 38% посещают заведения по советам друзей и знакомых, 9% ищут их с помощью карт и поисковиков (2ГИС, "Яндекс", Google), 6% пользуются специальными приложениями с оценками заведений, 4% читают обзоры и подборки в СМИ.

Кроме того, 43% респондентов обращают внимание на тип кухни. Для 16% важен вид общепита - это ресторан, кафе, столовая или бар. Для 15% важна локация, для 12% - рейтинг заведения на карте или в приложениях, для 11% - личные пожелания и вкусы, для 3% - возможность забронировать столик заранее.

В Rambler&Co уточнили, что 62% пользуются услугами бронирования для проведения праздника, 13% резервируют стол, если ресторан или бар популярен, каждый десятый делает бронь для важных встреч, столько же - если собрались вкусно поесть вечером или на выходных. 5% респондентов сообщили о наличии любимого столика, который нужно успеть занять заранее.

Об исследовании

Опрос прошел на портале "Рамблер" с 13 по 17 августа 2021 года среди более 300 тыс. пользователей, из них 60% - мужчины, 40% - женщины.